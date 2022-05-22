Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей

Обнародованы правильные ответы на тестовые задания, использованные на экзамене 22 мая для поступления в вузы по II группе специальностей (в том числе по географии по III группе специальностей).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

Правильные ответы на задания закрытого и открытого типа, которые можно закодировать:

II группа специальности (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей, подгруппа ТС, география (азербайджанский сектор);

III группа специальностей, подгруппа ТС, география (русский сектор).