https://news.day.az/society/1464026.html Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей
Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей
Обнародованы правильные ответы на тестовые задания, использованные на экзамене 22 мая для поступления в вузы по II группе специальностей (в том числе по географии по III группе специальностей).
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.
Правильные ответы на задания закрытого и открытого типа, которые можно закодировать:
II группа специальности (азербайджанский сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа ТС, география (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа ТС, география (русский сектор).
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