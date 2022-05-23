https://news.day.az/society/1464263.html Когда в Азербайджане перечислят выплаты за май?
Когда в Азербайджане перечислят выплаты за май?
Выплата пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной соцпомощи запланирована на 25 мая.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отметим, что Госфонд выплатил населению в январе-апреле этого года по пенсиям, пособиям, стипендиям, адресной государственной соцпомощи 2 миллиарда 188 миллионов манатов.
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