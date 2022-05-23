Когда в Азербайджане перечислят выплаты за май?

Выплата пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной соцпомощи запланирована на 25 мая.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что Госфонд выплатил населению в январе-апреле этого года по пенсиям, пособиям, стипендиям, адресной государственной соцпомощи 2 миллиарда 188 миллионов манатов.