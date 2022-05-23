Некоторые участники 44-дневной войны, создав НПО, хотят воспользоваться их статусом

Некоторые участники 44-дневной войны, создав неправительственные организации (НПО), хотят воспользоваться их статусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в понедельник заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев на общественных слушаниях на тему "Содействие справедливым, миролюбивым и открытым обществам для устойчивого развития".

По его словам, после Отечественной войны неуклонно растет число представителей семей шехидов, участников войны, желающих создать НПО.

"До сегодняшнего дня до 200 человек основали НПО и подали заявки на регистрацию. Считаю, что необходимо все всесторонне расследовать, а потом осуществить процесс регистрации, так как большинство из них занимается рэкетом даже без регистрации", - добавил Гулиев.