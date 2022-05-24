В Азербайджане продолжают редеть леса

Для улучшения состояния лесов и их охраны в Азербайджане осуществляются широкомасштабные работы по созданию и восстановлению лесных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этои министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал, выступая на Международном форуме здоровья растений.

По словам министра, наряду с этим в стране наблюдается тенденция по уменьшению природных лесных территорий, изменению состава растущих растений и процесс обезлесения.

"Одной из главных причин является ухудшение фитосанитарной ситуации в результате воздействия вредных организмов. Для пресечения вреда, наносимого вредными организмами на ареалы видов дикорастущих растений и посевные площади видов культурных растений в сельском хозяйстве, на лесных участках и других территориях по озеленению осуществляются комплексные меры для защиты от вредных организмов", - отметил Мухтар Бабаев.