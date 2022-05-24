https://news.day.az/society/1464612.html Сколько стоит хадж?
Сколько стоит хадж?
В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа (паломничество).
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
По его данным, Азербайджану на 2022 год выделена квота на хадж на 680 паломников.
Стоимость хаджа составляет около 9 100 манатов.
Паломничество намечено на период с 24 июня по 20 июля.
Паломникам необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. При этом требуется, чтобы они были вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19, говорится в сообщении УМК.
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