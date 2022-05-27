ВОЗ окажет поддержку в разработке новых стандартов питьевой воды в Азербайджане

25-26 мая 2022 года представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и азербайджанской Национальной рабочей группы провели встречи с целью подготовки государственных стандартов "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества".

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в ОАО "Азерсу".

Представители ВОЗ отметили, что целью миссии является оказание технической поддержки в разработке новых стандартов питьевой воды. Были обсуждены проект стандарта воды, предложенный Национальной рабочей группой, состоящей из специалистов ОАО "Азерсу", министерства экологии и природных ресурсов, Национальной академии наук, Азербайджанского института стандартизации, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, а также план обеспечения безопасности питьевой воды, физико-химические и бактериологические параметры питьевой воды. Эксперты ВОЗ дали соответствующие рекомендации, состоялся обмен мнениями о передовом опыте в этой области.

Отметим, что показатели качества питьевой воды в Азербайджане определяются в соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 2874-82), принятым совместно странами СНГ. В соответствии с этим государственным стандартом изучаются органолептические, физико-химические, микробиологические, паразитологические, радиологические показатели питьевой воды.