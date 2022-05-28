В Азербайджане в рамках распоряжения о помиловании освобожден осужденный на пожизненное заключение

Распоряжение о помиловании исполнено и в Гобустанской тюрьме Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, распоряжение коснулось двух заключенных.

Один из них - осужденный на пожизненное заключение бизнесмен Шамси Самедзаде, который провел в тюрьме 23 года. Известный в Азербайджане в 1990-х годах предприниматель был приговорен 29 декабря 2000 года Судом по тяжким преступлениям к пожизненному сроку.

Кроме него, из тюрьмы освобожден заключенный Нураддин Мустафаев.

Заместитель начальника Пенитенциарной службы Огтай Мамедов сообщил, что согласно распоряжению о помиловании, 168 человек были освобождены, а наказание для 30 осужденных - сокращено.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева отметила, что это первый случай, когда человек, приговоренный к пожизненному заключению, был в соответствии с распоряжением главы государства незамедлительно освобожден.

"До этого пожизненно осужденные также были помилованы, но срок их наказания был сокращен наполовину. Поэтому я поздравляю осужденного и его семью", - сказала Алиева.