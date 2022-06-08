В Нахчыване автомобиль насмерть сбил пешехода
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В Нахчыване произошло ДТП со смертельным исходом.

Так, 6 июня около 17:00 автомобиль Hyundai, которым управляла жительница Нахчывана Г.Ширинова, сбил переходящую дорогу Н.Мамедову.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, пострадавшая скончалась в больнице.

В Нахчыванском городском управлении полиции ведется расследование по данному факту.