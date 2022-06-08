https://news.day.az/society/1468868.html В Нахчыване автомобиль насмерть сбил пешехода
В Нахчыване автомобиль насмерть сбил пешехода
В Нахчыване произошло ДТП со смертельным исходом.
Так, 6 июня около 17:00 автомобиль Hyundai, которым управляла жительница Нахчывана Г.Ширинова, сбил переходящую дорогу Н.Мамедову.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, пострадавшая скончалась в больнице.
В Нахчыванском городском управлении полиции ведется расследование по данному факту.
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