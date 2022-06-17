Минобразования о строительстве школ в Карабахе

В 2021-2022 годах Министерство образования начало строительство, восстановление и капитальный ремонт образовательных учреждений на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, в новом учебном году планируется сдать полную среднюю школу № 1 на 960 ученических мест в городе Шуша. В связи с восстановлением и капитальным ремонтом Шушинского реального училища подготовлен концептуальный проект, начались проектные работы.

Также начаились проектирование и строительные работы полной средней школы № 1 на 960 ученических мест в городе Агдам, которую планируется сдать в пользование в конце года.

В городе Джебраил предусмотрено строительство полной средней школы им. Академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест. По этому району также заложен фундамент школы села Юхары Марджанлы на 960 ученических мест.

В городе Физули готовятся проектно-сметные документы по проектированию и строительству полной средней школы на 960 ученических мест. Также планируется начать работы по проектированию и строительству профлицея на 700 мест.

Кроме того, подготовлены проектно-сметные документы по проектированию и капитальному ремонту полной средней школы на 144 ученических мест в поселке Суговушан Тертерского района.