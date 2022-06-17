Какова численность населения Азербайджана?

С начала года численность населения страны выросла на 16 812 человек или 0,2% и по состоянию на 1 май 2022 года составила 10 173 178 человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете статистики, 52,9% приходится на долю городского, 47,1% - сельского населения, при этом соотношение между мужчинами и женщинами было одинаковым.