https://news.day.az/society/1472127.html Агентство по разминированию Азербайджана о подрыве своего сотрудника на мине в Джебраиле
Агентство по разминированию Азербайджана о подрыве своего сотрудника на мине в Джебраиле
19 июня сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Шукуюров Али Ширали оглу, 1992 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время службы в освобожденном от оккупации Джебраильском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства, от волны взрыва осколки камня, поднявшихся с земли, слегка поранили ногу сотрудника.
В результате Шукюров Али Ширали оглы был доставлен в районную больницу, прошел необходимые обследования и был выписан домой.
Агентство еще раз призывает граждан Азербайджана к осторожности и бдительности на освобожденных территориях.
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