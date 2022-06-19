Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 265 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 198, вторую дозу получили 148 человек, "бустерную" дозу - 802 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 117.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 753 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 263, вторую дозу получили 4 852 231, "бустерную" дозу - 3 300 756 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 248 137 человек.