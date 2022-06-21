Вниманию поступающих в вузы

Регистрация для участия во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по II и III группам специальностей завершилась сегодня в 11:00.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, по II группе регистрацию прошли 12 792 кандидата (азербайджанский сектор - 11 626, русский сектор - 1166), по III группе -16 626 кандидатов (азербайджанский сектор -15 139, русский сектор -1487).

Напомним, что для участия в экзаменах по I и IV группам специальностей необходимо зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра до 23:59 4 июля.

Во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения могут принять участие абитуриенты, подавшие заявления 4-17 марта или 6-25 апреля по любой из групп I-IV специальностей.