https://news.day.az/society/1473244.html В Баку около 40 автобусов курсируют с задержками - ФОТО
В Баку около 40 автобусов курсируют с задержками - ФОТО
Плотность движения и пробки, наблюдаемые сегодня утром на ряде улиц и проспектов столицы, привели к задержкам в интервале движения автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве, находящемся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.
Согласно информации единой диспетчерской службы, из-за плотности движения и пробок, наблюдаемых по 20 основным направлениям, охватывающим центр города и пригородные поселки, задержки в интервале движения автобусов по около 40 регулярным маршрутам превышают 10-15 минут.
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