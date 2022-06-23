https://news.day.az/society/1473261.html Скончался сотрудник Минэкономики Азербайджана
Скончался сотрудник Минэкономики Азербайджана
Умер сотрудник Министерства экономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", скончался заместитель главы Государственной налоговой службы Ильгар Акбарлы.
Много лет занимал руководящие должности в налоговых органах. Сообщается, что он скончался из-за болезни.
Следует отметить, что И.Акбарлы, являющийся главным налоговым советником, до включения в состав Министерства экономики работал начальником департамента, начальником отдела международных договоров Министерства налогов.
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