Скончался сотрудник Минэкономики Азербайджана

Умер сотрудник Министерства экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", скончался заместитель главы Государственной налоговой службы Ильгар Акбарлы.

Много лет занимал руководящие должности в налоговых органах. Сообщается, что он скончался из-за болезни.

Следует отметить, что И.Акбарлы, являющийся главным налоговым советником, до включения в состав Министерства экономики работал начальником департамента, начальником отдела международных договоров Министерства налогов.