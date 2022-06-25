Первый Фестиваль черешни и вишни в Хачмазе

Впервые в Азербайджане в городе Хачмаз проходит Фестиваль черешни и вишни, организованный Агентством аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства и Исполнительной властью Хачмазского района в сотрудничестве с Ассоциацией производителей и экспортеров ягод и компанией Azəri Home Chef, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На фестивале, организованном в парке Zəfər, гостям представлена продукция сельскохозяйственных компании, участники фестиваля знакомятся с образцами национальных блюд, а также кухней зарубежных стран.

Не случайно фестиваль черешни проходит в Хачмазском районе, который считается одним из регионов, специализирующихся на фруктовых садах, особенно на вишне. На долю региона приходится 35 процентов вишневых садов и 42 процента производимой в стране вишни. На внешних рынках есть большой интерес к выращиваемой в Азербайджане вишне и черешне. Именно по этой причине экспорт фруктов занимает особое место в экономике Хачмазского района.

Целью проведения мероприятия является демонстрация видов вишни и черешни, выращенных фермерами, расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями. Среди гостей и участников фестиваля фермеры, сотрудники компаний, функционирующих в аграрной сфере, деятели науки и искусства, а также местные и зарубежные гости. Здесь представлены интересные композиции из фруктов, различные блюда из вишни и черешни, работы народно-прикладного искусства, выступают самодеятельные и детские коллективы. На фестивале специалисты также оказывают консультативные услуги производителям сельскохозяйственной продукции.