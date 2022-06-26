ДТП в Кюрдамире, пострадала семья из 4 человек

В Кюрдамире автомобиль упал в водный канал, 4 члена одной семьи получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Баку-Газах у села Шигырлы.

33-летний житель села Атакишили Кюрдамирского района Сархан Джалал оглу Керимов, двигаясь на автомобиле марки Nissan в направлении Кюрдамира, потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и упал в водный канал.

При ДТП водитель Сархан Керимов и его пассажиры - 25-летняя Керимова Самира Эльхан гызы, 2-летняя Керимли Айлин Сархан гызы и годовалый Керимли Джалил Сархан оглу получили травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу на машине скорой помощи. По факту проводится расследование.