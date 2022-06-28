https://news.day.az/society/1474388.html В Баку перевернулся грузовик с мукой - ФОТО
В Баку перевернулся грузовик с мукой - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку грузовой автомобиль попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель, управлявший автомобилем Honda на улице Сюльх, нарушил требование дорожного знака и выехал на главную дорогу. В этот момент в него врезался грузовой автомобиль марки Isuzu. В результате ДТП грузовик опрокинулся, рассыпав по дороге мешки с мукой.
На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре