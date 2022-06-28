В Баку перевернулся грузовик с мукой

В Сабунчинском районе Баку грузовой автомобиль попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель, управлявший автомобилем Honda на улице Сюльх, нарушил требование дорожного знака и выехал на главную дорогу. В этот момент в него врезался грузовой автомобиль марки Isuzu. В результате ДТП грузовик опрокинулся, рассыпав по дороге мешки с мукой.

На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.