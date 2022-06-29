Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 292 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 490, вторую дозу получили 269, бустерную дозу - 1 349 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 184 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 764 407, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 354 028, вторую дозу получили 4 853 487, бустерную дозу - 3 307 795 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 249 097 человек.