Вторая группа паломников из Азербайджана отправляется в хадж

30 июня вторая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

По его данным, в группу входят 180 паломников.

Отметим, что Азербайджану для паломничества предоставлена квота в 680 человек.

Паломники отправятся в хадж 29-30 июня и 1-2 июля, а вернутся - 19-20 июля.