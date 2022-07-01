Астраханский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет консолидируют усилия по борьбе с опустыниванием

Взаимодействие команд вузов из прикаспийских государств организуется в рамках программы развития "Приоритет 2030" (стратегический проект "Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем региона")

"Проект комплексный, внутри него нами выделено девять подпроектов, взаимодополняющих друг друга. Основные векторы, на которых мы сконцентрированы сейчас, - это борьба с опустыниванием почв, оздоровление природной среды и здоровье и благополучие населения", - отметила Анна Федотова, руководитель проекта, директор Инновационного естественного института АГУ.

При этом, по словам учёного, результаты, достигнутые в ходе реализации проекта, легко могут быть экстраполированы на любые регионы со схожими природно-климатическими условиями.

"В вопросах борьбы с опустыниванием Астраханский госуниверситет стал первой и пока единственной в регионе организацией, которая взяла на себя смелость возглавить этот процесс с использованием научно-обоснованных технологий. Несмотря на каспийскую региональность тематики, по этому направлению мы активно взаимодействуем с ЮФУ, ТГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова, научными институтами и организациями, в ближайшее время к проекту подключатся и коллеги из Азербайджанского государственного экономического университета", - сообщила Анна Федотова.