В Загатале пятилетняя девочка упала в чан с кипятком

В Загатале малолетний ребенок упал в чан с кипятком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Загатальскую районную центральную больницу с множественными ожогами поступила жительница села Мухах Демирова Ханым Байрам гызы 2017 года рождения.

Как выяснилось, девочка упала в чан с кипятком.

У Х.Демировой диагностирован термический ожог 2-3 степени.

После оказания необходимой медицинской помощи девочке в ЦРБ, из-за тяжелого состояния она была направлена ​​в одну из больниц Баку для продолжения обследования и лечения.

По факту ведется расследование.