https://news.day.az/society/1485030.html В Загатале пятилетняя девочка упала в чан с кипятком
В Загатале пятилетняя девочка упала в чан с кипятком
В Загатале малолетний ребенок упал в чан с кипятком.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Загатальскую районную центральную больницу с множественными ожогами поступила жительница села Мухах Демирова Ханым Байрам гызы 2017 года рождения.
Как выяснилось, девочка упала в чан с кипятком.
У Х.Демировой диагностирован термический ожог 2-3 степени.
После оказания необходимой медицинской помощи девочке в ЦРБ, из-за тяжелого состояния она была направлена в одну из больниц Баку для продолжения обследования и лечения.
По факту ведется расследование.
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