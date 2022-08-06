https://news.day.az/society/1485054.html Детали о подорвавшемся на мине азербайджанском военнослужащем - ФОТО
Детали о подорвавшемся на мине азербайджанском военнослужащем - ФОТО
Военнослужащий азербайджанской армии лейтенант Бабек Алиев, погибший 5 августа в результате подрыва на мине, заложенной армянами в восточной части Кяльбаджарского района, был уроженцем Нахчыванской Автономной Республики (НАР) АР, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Он родился в 1997 году в селе Лекетаг НАР.
После окончания военного лицея Б.Алиев с 2020 года продолжил службу командиром подразделения.
У него остались три сестры.
Также сообщается, что молодой человек был обручен.
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