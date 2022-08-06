Детали о подорвавшемся на мине азербайджанском военнослужащем

Военнослужащий азербайджанской армии лейтенант Бабек Алиев, погибший 5 августа в результате подрыва на мине, заложенной армянами в восточной части Кяльбаджарского района, был уроженцем Нахчыванской Автономной Республики (НАР) АР, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Он родился в 1997 году в селе Лекетаг НАР.

После окончания военного лицея Б.Алиев с 2020 года продолжил службу командиром подразделения.

У него остались три сестры.

Также сообщается, что молодой человек был обручен.