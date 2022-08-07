Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 424 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 222, вторую - 72, три и более - 934, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 196 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 829 027. Первую дозу вакцины получили 5 368 516, вторую - 4 858 862, три и более - 3 345 731, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 918 человек.