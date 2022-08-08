https://news.day.az/society/1485472.html Вниманию желающих приобрести автомобиль - ВИДЕО
Вниманию желающих приобрести автомобиль - ВИДЕО
На когда-то кипящем автомобильном рынке сейчас царит спокойствие. По словам продавцов, в последние месяцы практически нет покупателей. Люди только интересуются и уходят.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər xəbər, продавцы отмечают и рост цен на автомобили, работающие на дизельном топливе.
После подорожания бензина марки АИ-95 наблюдается спрос на транспортные средства с гибридными и дизельными двигателями. Что касается автомобилей с большим объемом двигателя, то цены на них очень высоки, а покупателей - мало.
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