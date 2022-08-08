Вниманию желающих приобрести автомобиль

На когда-то кипящем автомобильном рынке сейчас царит спокойствие. По словам продавцов, в последние месяцы практически нет покупателей. Люди только интересуются и уходят.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər xəbər, продавцы отмечают и рост цен на автомобили, работающие на дизельном топливе.

После подорожания бензина марки АИ-95 наблюдается спрос на транспортные средства с гибридными и дизельными двигателями. Что касается автомобилей с большим объемом двигателя, то цены на них очень высоки, а покупателей - мало.