https://news.day.az/society/1485620.html В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации
В Азербайджане создан Координационный центр по донорству органов и трансплантации
Создано публичное юридическое лицо "Координационный центр по донорству органов и трансплантации" при Министерстве здравоохранения.
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, утверждены устав и структура Координационного центра по донорству органов и трансплантации.
Предельная численность сотрудников Координационного центра по донорству органов и трансплантации определена в 30 штатных единиц.
Также установлено, что уставный фонд Координационного центра составляет 300 000 манатов и формируется за счет основных средств организации.
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