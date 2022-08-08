https://news.day.az/society/1485624.html В Азербайджане утвержден устав учреждений социального обслуживания
В Азербайджане утвержден устав учреждений социального обслуживания
Утвержден "Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания".
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания был разработан в соответствии с законом "О социальной службе" для регулирования деятельности государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания с целью подготовки их уставов и проведения государственной регистрации.
Данный типовой устав считается основополагающим при разработке индивидуального устава предприятия, создаваемого государством и муниципалитетом.
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