В Азербайджане утвержден устав учреждений социального обслуживания
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Утвержден "Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания был разработан в соответствии с законом "О социальной службе" для регулирования деятельности государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания с целью подготовки их уставов и проведения государственной регистрации.

Данный типовой устав считается основополагающим при разработке индивидуального устава предприятия, создаваемого государством и муниципалитетом.