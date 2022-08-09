В роддоме города Ширван умер младенец

В родильном доме города Ширван младенец скончался во время родов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, прошлой ночью в Ширванском родильном доме жительница села Мемишлер Сабирабадского района Буннятова Эльнура Фариз гызы (2001 г.р.) родила мальчика.

По словам членов ее семьи, младенец скончался во время родов. Тело новорожденного отправлено на обследование в Ширванский морг.

По факту проводится расследование.