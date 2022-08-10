Пожар в общежитии в Евлахе - ФОТО
9 августа около 18 часов на территории города Евлах произошел пожар на крыше 5-го этажа пятиэтажного здания общежития.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в совместной информации Генеральной Прокуратуры и Министерства Внутренних Дел, говорится, что к месту пожара были немедленно привлечены пожарная техника и живая сила МЧС Евлаха, Барды, Мингячевира, более 300 жителей были эвакуированы, а пожар потушен.
В настоящее время никто из жителей здания не был госпитализирован.
Двое сотрудников Евлахской пожарной части и двое сотрудников Евлахского районного отдела полиции, привлеченные к мероприятиям по тушению пожара, были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние оценивается как нормальное.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в результате ссоры на бытовой почве в квартире Мурада Алиева, проживающего на пятом этаже этого здания, возник умышленный пожар, который затем распространился на крышу многоквартирного здания общежития.
По данному факту в отделе полиции Евлахского района возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1 и 186.2.2 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение имущества с причинением потерпевшему ущерба в крупном размере путем поджога).
Мурад Алиев задержан как подозреваемый.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
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