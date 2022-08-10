В Баку задержаны фальшивомонетчики

В результате операции, проведенной Сабунчинским РУП и сотрудниками 15-го отделения, задержаны лица, подозреваемые в обороте фальшивых денег.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация о том, что в одном из маркетов поселка Забрат женщина расплатилась с продавцом фальшивыми купюрами. Ею оказалась Рена Сулейманова. Также были задержаны и доставлены в отделение полиции подозреваемые в изготовлении и обороте фальшивых денег члены группы Исмаил Гулиев, его знакомые Валех Новрузов и Эльнара Исаева.

Во время обыска квартиры Исмаила Гулиева в Низаминском районе были найдены и изъяты 247 фальшивых купюр. В своих показаниях задержанные сказали, что фальшивые деньги изготавливал Исмаил Гулиев, а Валех Новрузов на арендованном автомобиле возил Рену Сулейманову и Эльнару Исаеву по разным местам, и тем самым организовал оборот фальшивых денег, когда они делали покупки.