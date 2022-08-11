Грязевой вулкан в Локбатане - один из активных на Абшероне

Сегодня в 09:36 в поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор Республиканского центра Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, вулкан в Локбатане - один из активных на Абшероне.

"Здесь неоднократно фиксировались сильные извержения. Извержение вулкана, зарегистрированное на территории поселка Локбатан Гарадагского района Баку, продолжалось в течение 4 минут. Оно началось на глубине три километра. Было зафиксировано лишь одно извержение", - сказал Етирмишли.