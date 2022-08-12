https://news.day.az/society/1486685.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение силой 3,5 балла.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 15:26 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.
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