На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение силой 3,5 балла.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 15:26 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.