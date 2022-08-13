В Хызы водитель и его друг арестованы за сопротивление полицейским

В Хызы водитель и его друг оказали сопротивление полицейским.

Об этом Day.Az сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что около 23:00 10 августа в районную прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников Хызинского районного отдела полиции (РОП).

Разбирательство выявило обоснованные подозрения в том, что водитель автомобиля марки "ВАЗ-21093" Амид Гафаров, управлявший транспортным средством без государственного номерного знака, был задержан сотрудниками пост-патрульной службы Асланом Рагимовым и Мамедом Керимовым. Во время задержания водитель и его друг Фамиль Зейналов без всяких причин применили насилие против сотрудников полиции и оказали им сопротивление.

По факту в прокуратуре Хызинского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Амид Гафаров и Фамиль Зейналов были привлечены в качестве обвиняемых, решением суда в отношении них применена мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.