https://news.day.az/society/1487262.html В Азербайджане изменили срок продажи школьной формы
В Азербайджане изменили срок продажи школьной формы
Школьная форма поступит в продажу с 17 августа.
Об этом сообщил Trend в понедельник начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов, передает Day.Az.
"Произведенная продукция поступает на склады. В настоящее время готова школьная форма лишь для учащихся младших классов (I-VI). Форма для старших классов пока не готова из-за нехватки времени", - сказал он.
Что касается стоимости школьной формы, это зависит от цвета, фасона, качества ткани.
"Информация об этом будет предоставлена после проведения соответствующих расчетов", - сказал Азимов.
Отметим, что ранее планировалось, что школьная форма поступит в продажу 16 августа.
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