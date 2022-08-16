https://news.day.az/society/1487645.html Утвержден Общий план освобожденных от оккупации территорий Азербайджана
Утвержден Общий план освобожденных от оккупации территорий Азербайджана
Утвержден Общий план освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Как сообщили Day.Az во вторник в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении "Общего плана освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре