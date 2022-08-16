Утвержден Общий план освобожденных от оккупации территорий Азербайджана
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Утвержден Общий план освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщили Day.Az во вторник в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении "Общего плана освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".