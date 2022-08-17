Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС). Сообщается, что 17 августа в 00:10 на служебном участке погранзаставы погранотряда "Горадиз" ГПС, расположенном вблизи поселка Миндживан Зангиланского района, пограничный наряд выявил нарушение 1 неизвестным человеком государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики. Нарушитель границы проигнорировал приказ "Стой!" пограничного наряда и предупредительный выстрел в воздух, и, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом, убежал обратно на территорию Ирана.

В ходе проведенных на местности оперативно-розыскных мероприятий в 1 свертке было обнаружено и изъято 5 кг 600 гр марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.