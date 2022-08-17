https://news.day.az/society/1487879.html Начался пожар вдоль дороги Хачмаз-Худат
Начался пожар вдоль дороги Хачмаз-Худат
Начался пожар вдоль дороги Хачмаз -Худат.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в лесополосе вдоль дороги. На территорию привлечены пожарные машины и живая сила Хачмазского филиала Госслужбы надзора над пожаром.
Для тушения пожара продолжаются необходимые работы.
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