Начался пожар вдоль дороги Хачмаз-Худат
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Начался пожар вдоль дороги Хачмаз -Худат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в лесополосе вдоль дороги. На территорию привлечены пожарные машины и живая сила Хачмазского филиала Госслужбы надзора над пожаром.

Для тушения пожара продолжаются необходимые работы.