https://news.day.az/society/1487898.html В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 806 472 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 793 268 человек вылечились, 9 777 скончались, число активных больных - 3 427.
За прошедшие сутки проведено 4 852 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 106 376 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре