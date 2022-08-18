В Ходжалы перевернулся автомобиль,
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На территории села Чанагчы Ходжалинского района перевернулся автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого находился житель Баку Бахруз Зейналов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате аварии водитель погиб.

В отделе полиции Ходжалинского района ведется расследование.