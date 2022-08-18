https://news.day.az/society/1488066.html В Ходжалы перевернулся автомобиль, есть погибший
В Ходжалы перевернулся автомобиль, есть погибший
На территории села Чанагчы Ходжалинского района перевернулся автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого находился житель Баку Бахруз Зейналов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате аварии водитель погиб.
В отделе полиции Ходжалинского района ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре