За минувшие сутки осуществлено 92 выезда на тушение пожара

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе, работу по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как передает Day.Az, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 92 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасена жизнь людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 7 человек.