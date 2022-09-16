Минобороны Азербайджана опровергло связь с некоторыми фото- и видеоматериалами, размещенными в соцсетях

Некоторые фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, не имеют ничего общего с министерством обороны Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении минобороны, передает Day.Az.

"Министерство обороны - это государственная структура, которая выполняет соответствующие обязанности в связи с поставленными боевыми задачами, защите территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Заявляем, что министерство обороны всегда с особой чуткостью относится к шехидам и членам их семей. Считаем, что проведение неподобающих дискуссий в социальных сетях в связи с шехидами неприемлемо и подрывает имидж нашей победоносной армии. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!" - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне брат шехида Сабухи Ахмедова - Санан Ахмедов заявил, что его брат дал взятку в размере 6 тысяч манатов, чтобы попасть в подразделение "коммандо". Как сообщили в министерстве обороны, была организована встреча с Сананом Ахмедовым с подробной беседой на беспокоящую его тему. Было отмечено, что по поручению министра обороны ведется расследование по данному вопросу. Позже Санан Ахмедов сделал новое заявление, в котором отмечает, что указанные 6 тысяч манатов не имеют отношения к смене должности.