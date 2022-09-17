Погибшему в Кяльбаджаре солдату азербайджанской армии будет присвоен статус шехида
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Военнослужащему срочной военной службы солдату Омарову Эшгину Насиб оглу, погибшему в результате неосторожного обращения с оружием в Кяльбаджаре, будет присвоен статус шехида.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Напомним, что по факту гибели Э.Омарова проводится расследование в Кяльбаджарской военной прокуратуре.