В Азербайджане скончался студент
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Скончался студент факультета экономики и управления Азербайджанского государственного экономического университета Шахрияр Рагимов.

Как передает Day.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.

Было отмечено, что юноша долгое время страдал от тяжелой болезни.