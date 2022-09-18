https://news.day.az/society/1496350.html В Азербайджане скончался студент - ФОТО
В Азербайджане скончался студент - ФОТО
Скончался студент факультета экономики и управления Азербайджанского государственного экономического университета Шахрияр Рагимов.
Как передает Day.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.
Было отмечено, что юноша долгое время страдал от тяжелой болезни.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре