https://news.day.az/society/1496494.html В Лачине обнаружен снаряд - ФОТО - ВИДЕО
В Лачине обнаружен снаряд - ФОТО - ВИДЕО
На территории Лачина был обнаружен боевой снаряд.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.
Отмечается, что в результате принятых мер сотрудниками Лачинского РОП на территории села Зерти Лачинского района был обнаружен и передан по назначению боевой снаряд.
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