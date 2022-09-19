В Лачине обнаружен снаряд
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На территории Лачина был обнаружен боевой снаряд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.

Отмечается, что в результате принятых мер сотрудниками Лачинского РОП на территории села Зерти Лачинского района был обнаружен и передан по назначению боевой снаряд.