Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1190 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 248, вторую дозу получили 212, бустерную дозу - 648 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 82 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 882 596, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 379 639, вторую дозу получили 4 866 244, бустерную дозу - 3 375 569 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 261 144 человека.