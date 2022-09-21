В Баку 74-летний водитель насмерть сбил пешехода
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В Гарадагском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Мамедага Меликов (1948 г.р.), управлявший автомобилем ВАЗ-2107, сбил переходившего дорогу Салмана Садыгова.

Пешеход скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.