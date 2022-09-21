Объявлены результаты сертификации педагогов

В соответствии с "Порядком сертификации педагогов государственных общеобразовательных учебных заведений", 30 августа-1 сентября и 13 сентября был проведен тестовый этап сертификации.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, в тестовом этапе приняли участие 11 133 педагога, из них 8 766 человек набрали установленный проходной балл.

12-19 сентября был проведен этап собеседования сертификации. В нем приняли участие 8707 педагогов, из них 8676 человек добились успеха и были признаны прошедшими сертификацию.

Местные органы управления образованием вручат сертификаты педагогам, прошедшим сертификацию.

Из педагогов, прошедших сертификацию, 3086 человек получат 35-процентную, а 5590 человек - 10-процентную надбавку к зарплате.

Отметим, к участию в первом этапе сертификации были привлечены педагоги начальных классов общеобразовательных учебных заведений, находящихся в подчинении Управления образования Баку, Абшеронско-Хызинского, Губинско-Хачмазского и Гянджинско-Дашкесанского региональных управлений образования, а также находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования.