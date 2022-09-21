https://news.day.az/society/1497205.html Предотвращен контрабандный ввоз сигарет в Азербайджан
Предотвращен контрабандный ввоз сигарет в Азербайджан
Сотрудники таможни предотвратили контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии табачных изделий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
Сообщается, что таможенники досмотрели грузовой автомобиль DAF, въехавший на территорию Нахчыванской Автономной Республики через погранпункт Джульфа.
В ходе осмотра салона автомобиля в заранее оборудованном тайнике было обнаружено 14 000 пачек сигарет без акцизных марок.
По данному факту проводится расследование.
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