https://news.day.az/society/1497350.html Житель Товуза трагически погиб на рыбалке
Житель Товуза трагически погиб на рыбалке
Несчастный случай со смертельным исходом зафиксирован в Товузе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Шамлыг. Джейхуна Гусейнова 1992 года рождения ударило током во время рыбалки. Он погиб на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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