Сколько студентов из Турции обучается в Азербайджанском медуниверситете?

Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка здравоохранения, организуемые впервые, являются еще одним проявлением высокого уровня сотрудничества обеих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время церемонии открытия бизнес-форума и выставки здравоохранения.

Министр отметил, что посредством Фонда YAŞAT около 200 соотечественников были отправлены на лечение в Турцию.

"В настоящее время более 700 турецких студентов обучаются в Азербайджанском медицинском университете. Сотрудничество с нашими турецкими коллегами стало более интенсивным во время пандемии COVID-19. Наряду с этим, в Азербайджане проводятся испытания вакцины TURKOVAC на третьей фазе. Отношения с Турцией имеют для Азербайджана особый характер. Сотрудничество с Турцией осуществляется не только в двустороннем формате, но и на международном уровне", - сказал Мусаев.